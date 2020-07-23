ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина назвала самые популярные онлайн-сервисы для бизнеса

11:04
  • четверг
  • 23 июля 2020

На портале малого бизнеса доступны более 20 сервисов

На портале малого бизнеса Москвы (МБМ) доступно уже более 20 онлайн-сервисов и услуг для предпринимателей. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Только за первую половину этого года ими воспользовались 21,5 тыс. раз

Самой востребованной на портале mbm.mos.ru стала услуга "Законодательный бизнес-дайджест". С начала года за ней обратились 8303 раза. Вторым по популярности оказался сервис дистанционных консультаций - с января по июнь включительно предприниматели воспользовались им 2 тыс. 878 раз. На третьем месте - "Проверка контрагентов".

На портале mbm.mos.ru публикуется вся информация о мерах поддержки предпринимателей в Москве. На сайте можно прочитать о субсидиях, льготной аренде помещений для бизнеса, бесплатных обучающих мероприятиях и проектах, а также проконсультироваться по вопросам открытия и ведения своего дела в столице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Наталья Сергунина
Наталья Сергунина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.