Сергунина назвала самые популярные онлайн-сервисы для бизнеса

На портале малого бизнеса доступны более 20 сервисов

На портале малого бизнеса Москвы (МБМ) доступно уже более 20 онлайн-сервисов и услуг для предпринимателей. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Только за первую половину этого года ими воспользовались 21,5 тыс. раз

Самой востребованной на портале mbm.mos.ru стала услуга "Законодательный бизнес-дайджест". С начала года за ней обратились 8303 раза. Вторым по популярности оказался сервис дистанционных консультаций - с января по июнь включительно предприниматели воспользовались им 2 тыс. 878 раз. На третьем месте - "Проверка контрагентов".

На портале mbm.mos.ru публикуется вся информация о мерах поддержки предпринимателей в Москве. На сайте можно прочитать о субсидиях, льготной аренде помещений для бизнеса, бесплатных обучающих мероприятиях и проектах, а также проконсультироваться по вопросам открытия и ведения своего дела в столице.

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