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Екатерина Климова встретила новую любовь

11:17
  • четверг
  • 23 июля 2020

Она не хочет делать из этого сенсацию

42-летняя актриса Екатерина Климова, которая воспитывает четырех детей, подтвердила слухи о своем романе. 
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Недавно на безымянном пальце правой руки Климовой заметили золотое кольцо. Это вызвало небывалый ажиотаж среди ее поклонников, ведь актрису не видели с мужчиной уже больше года. Тогда она ушла от своего третьего мужа. 

"Я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию", - сказала Екатерина Климова ОК!, подтвердив слухи о том, что ее сердце несвободно. 

Сообщать подробности она наотрез отказалась. "Хочу жить и заниматься любимым делом, говорить о профессии и ради нее осваивать новые горизонты", - подчеркнула звезда. 

Старшая дочь Климовой родилась во время ее брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актеру Игорю Петренко звезда подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году, звезда родила дочь. По словам артистки, с кем-то из бывших возлюбленных она поддерживает дружеские отношения, а с кем-то нейтральные.

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