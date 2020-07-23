Екатерина Климова встретила новую любовь

Она не хочет делать из этого сенсацию

42-летняя актриса Екатерина Климова, которая воспитывает четырех детей, подтвердила слухи о своем романе.

Недавно на безымянном пальце правой руки Климовой заметили золотое кольцо. Это вызвало небывалый ажиотаж среди ее поклонников, ведь актрису не видели с мужчиной уже больше года. Тогда она ушла от своего третьего мужа.

"Я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию", - сказала Екатерина Климова ОК!, подтвердив слухи о том, что ее сердце несвободно.

Сообщать подробности она наотрез отказалась. "Хочу жить и заниматься любимым делом, говорить о профессии и ради нее осваивать новые горизонты", - подчеркнула звезда.

Старшая дочь Климовой родилась во время ее брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актеру Игорю Петренко звезда подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году, звезда родила дочь. По словам артистки, с кем-то из бывших возлюбленных она поддерживает дружеские отношения, а с кем-то нейтральные.

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