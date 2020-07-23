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Мужчина с гранатой взял заложника на Украине

11:51
  • четверг
  • 23 июля 2020

Полицейские предоставили ему автомобиль

Неизвестный мужчина, подозреваемый в угоне машины, пригрозил полицейским взорвать гранату в Полтаве. 
Террорист "Плохой": хронология захвата заложников в Луцке

Сотрудники правоохранительных органов отдали злоумышленнику автомобиль. Преступник взял в заложники начальника областного уголовного розыска и направился к выезду из города.

На месте ЧП работают взрывотехники, следователи, сотрудники уголовного розыска и другие специальные службы, сообщается на сайте управления Нацполиции Украины по Полтавской области.  

Мотивы преступника выясняются, передает ren.tv

Накануне в украинском Луцке праздновали освобождение 13 пассажиров автобуса, которых удерживал в плену вооруженный преступник. Террористом оказался 44-летний украинец Максим Кривош, за которым числятся разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение оружия. После этого ЧП в стране усилили меры безопасности. 

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