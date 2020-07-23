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Теплая погода без дождей установится в Москве после выходных

12:19
  • четверг
  • 23 июля 2020

Лето возвращается!

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что осадки в Москве прекратятся в субботу, 25 июля. После выходных в городе заметно потеплеет. 
Где отдохнуть этим летом

"Осталось перетерпеть сегодня-завтра, и лето начиная с выходных вернет свои позиции, там будет не так много осадков, побольше будет солнечных дней и будет хороший комфортный температурный режим", - цитирует синоптика РИА Новости

По словам Тишковца, в пятницу, 24 июля, в городе ожидается 19-21 градус выше ноля. Возможны кратковременные дожди. В субботу потеплеет до 20-25 градусов, а в воскресенье - до 21-26. 

На следующей неделе столбики термометров могут показывать от 23 до 28 градусов тепла.  

"Август в целом будет по температурному фону немного выше климатической нормы, порядка 1-1,5 градуса, норма для августа по температуре 12 градусов ночью, 21,5 градуса - днем. То есть температурный фон будет варьироваться от 9 до 14 градусов в ночные часы и днем 20-25 градусов", - рассказал Евгений Тишковец, добавив, что 30-градусной жары в Москве, скорее всего, уже не будет.

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