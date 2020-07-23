Мишустин рассказал, что нужно для развития туризма в России

Нужно создавать инфраструктуру, а не закрывать границы

В России достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в эфире телеканала "Россия - 24".

По его словам, нацпроект по внутреннему туризму будет представлен осенью. "Туризм, о чем вы сказали, - это очень важное направление. Я считаю, что национальный проект "Туризм" - это ответ на те вызовы, которые на сегодняшний день в том числе поставила пандемия", - приводит слова Мишустина РИА Новости.

Глава правительства считает, что лучше создавать условия для отдыха в России, чем искусственно закрывать границы. "Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, все необходимое было для комфортного провождения, так или иначе, отдыха", - сообщил Мишустин.

Он отметил, что благодаря этим усилиям людям будет предоставлена возможность выбирать, где проводить отдых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"