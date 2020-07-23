ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин рассказал, что нужно для развития туризма в России

12:39
  • четверг
  • 23 июля 2020

Нужно создавать инфраструктуру, а не закрывать границы

В России достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в эфире телеканала "Россия - 24".
Первый отчет Михаила Мишустина перед депутатами. Главное

По его словам, нацпроект по внутреннему туризму будет представлен осенью. "Туризм, о чем вы сказали, - это очень важное направление. Я считаю, что национальный проект "Туризм" - это ответ на те вызовы, которые на сегодняшний день в том числе поставила пандемия", - приводит слова Мишустина РИА Новости.

Глава правительства считает, что лучше создавать условия для отдыха в России, чем искусственно закрывать границы. "Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, все необходимое было для комфортного провождения, так или иначе, отдыха", - сообщил Мишустин.

Он отметил, что благодаря этим усилиям людям будет предоставлена возможность выбирать, где проводить отдых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Крым
Крым
Туристы
Туристы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.