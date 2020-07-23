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Песков заявил об отсутствии решений по границам

12:45
  • четверг
  • 23 июля 2020

Переговоры ведутся

Решений по открытию границ России пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что контактами с другими государствами по границам и ситуации с коронавирусом занимаются правительство и оперативный штаб.

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"Пока мы не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Россия из-за угрозы распространения коронавируса прекратила авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение сделано только для вывозных, грузовых и гуманитарных рейсов.

С 15 июля Россия начала постепенное снятие ограничений на полеты. В частности, отменен обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Тем не менее, о сроках возобновления полетов пока не сообщается.

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