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Захвативший полицейского в заложники в Полтаве выдвинул требование

14:44
  • четверг
  • 23 июля 2020

Установлена его личность

Очередной захват заложников на Украине. В Полтаве автоугонщик насильно удерживает мужчину и угрожает взорвать гранату. Полиция уже установила личность злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, передает "ТВ Центр".
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Инцидент произошёл вовремя попытки задержания. Злоумышленник схватил полицейского, но впоследствии, согласился обменять его на начальника управления уголовного розыска. Кроме того, захватчику предоставили автомобиль, на котором он уехал с новым заложником в сторону Киева.

Главное требование мужчины - избежать уголовной ответственности. Губернатор Полтавской области заявил, что это невозможно. Правоохранители готовы к силовому решению ситуации.

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