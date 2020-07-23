Захвативший полицейского в заложники в Полтаве выдвинул требование

Установлена его личность

Очередной захват заложников на Украине. В Полтаве автоугонщик насильно удерживает мужчину и угрожает взорвать гранату. Полиция уже установила личность злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл вовремя попытки задержания. Злоумышленник схватил полицейского, но впоследствии, согласился обменять его на начальника управления уголовного розыска. Кроме того, захватчику предоставили автомобиль, на котором он уехал с новым заложником в сторону Киева.

Главное требование мужчины - избежать уголовной ответственности. Губернатор Полтавской области заявил, что это невозможно. Правоохранители готовы к силовому решению ситуации.

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