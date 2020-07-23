Мишустин оценил состояние экономики России

Золотовалютные запасы стабильны, отметил премьер

Работа нового правительства в период пандемии, реализация национальных проектов, развитие внутреннего туризма. Эти и другие вопросы в четверг обсудил Михаил Мишустин в интервью с журналистами.

Одна из важных тем - состояние российской экономики на сегодняшний день. Комментируя ситуацию, глава правительства отметил: доходы, собранные во все уровни бюджета страны до начала пандемии, позволяют чувствовать себя комфортно и стабильно, пишут argumenti.ru.

"Фонд национального благосостояния, я думаю, что к концу года будет точно не ниже 8 триллионов рублей. Это первое. Второе: золотовалютные запасы у нас стабильны, и на сегодняшний день это примерно больше 570 миллиардов долларов. Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить, соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, так и национальные проекты, которыми мы занимаемся", - отметил Мишустин.

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