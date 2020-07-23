Китай запустил свой первый зонд к Марсу

Какая главная цель миссии?

Первый китайский зонд для изучения Марса успешно вышел на орбиту. Запуск ракеты-носителя прошёл в четверг утром из провинции Хайнань, передает "ТВ Центр".

Ожидается, что зонд приблизится к красной планете примерно через 7 месяцев. В случае успеха, учёные смогут изучить атмосферу, рельеф и особенности магнитного поля. Данные позволят узнать детали происхождения Солнечной системы. Но главная цель миссии - найти признаки жизни на Марсе. И понять, сможет ли планета когда-нибудь стать пригодной для людей.

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