Собянин отметил снижение вредного воздействия Московского НПЗ на экологию

В четыре раза

Сегодня в Москве заработал высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+." Он создан на базе столичного НПЗ и позволит обеспечить город самым качественным топливом. Производство безвредно для экологии. И больше всего этому радуются жители Капотни. Чистый воздух стал прекрасным дополнением к масштабному благоустройству их района.

Главный проект второго этапа модернизации Московского НПЗ - высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+" - сегодня введен в эксплуатацию. С его открытием заканчивается целая эпоха. В прошлое уходит и старое оборудование, и технологии. Событие настолько значимое, что старт работе дал президент страны.

Проект амбициозный и дорогой - более 250 миллиардов рублей. Но экономически выгодный. Предприятие увеличит объемы и обеспечит бензином, дизелем и авиакеросином московские заправки и аэропорты. А главное, он совершенно безопасен для экологии.

"Все жители убеждены, что чем больше город, тем больше экологических проблем. Так оно и было до какого-то времени. Тогда мы в 2010 году договорились о реконструкции завода, и все эти годы последовательно программа выполнялась. И сегодня можно сказать, что раза в четыре улучшилась экологическая ситуация в районе завода", - рассказал Сергей Собянин.

Работу оборудования контролируют 15 тысяч умных датчиков. Отходы - газ и сточные воды - больше не попадают в воздух или в Москву-реку, а утилизируются в замкнутых и герметичных системах очистки. Запах сероводорода больше не ощущается. Его выбросы сокращены более чем на 90 процентов.

"На самом деле людей волнует не как установка выглядит, а какие запахи от завода они ощущают. Стоим в центре завода, а такое ощущение, что мы в центре парка Горького стоим, вообще не ощущается запахов. И очень важно конечно, какое топливо выпускает завод, потому что 98 процентов загрязнения Москвы - это автомобильный транспорт", - заявил мэр.

Модернизация завода, напрямую повлияла на Капотню - район, давно страдавший от всевозможных загрязнений. Сегодня жалоб от жителей уже нет.

"Раньше здесь, конечно, было невозможно: от завода запах, гарь. Я даже убегал из дома, ночью спать невозможно было, а сейчас нормально, парк хороший", - говорит местный житель Владимир Ершов.

Благоустройство Капотни - крупнейший социальный проект столицы. И одновременно, наверное, самый сложный. Район окружен с трех сторон. С одной - завод, с другой - МКАД, с третьей - река. Индустриальные пейзажи никогда не радовали жителей. Но с тех пор, как Капотню начали благоустраивать, ситуация в корне изменилась.

"За три года очень сильно преобразился район, причем в очень хорошую сторону. Очень хорошо сделали набережную, парк, детские площадки, отремонтировали дома, то есть все очень замечательно", - говорит житель Капотни Сергей Степанюк.

Там, где были мусорные свалки и болота, сегодня - зеленая зона: клумбы, газоны, пруд. Преимущества проекта в том, что он охватил не отдельно взятый двор или улицу, а все кварталы в комплексе. Сегодня Капотня - комфортный район не только благодаря крупным вложениям, но еще и потому, что проект был согласован с местными жителями.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев и Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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