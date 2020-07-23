"Отгрыз пол-лица": в Подмосковье хаски набросился на ребенка

Первую помощь мальчику оказали прохожие

В подмосковном Красногорске сразу два мальчика пострадали от собак. Одному из них потребовалась срочная операция. И если в первом случае на ребенка накинулось бездомное животное, то во втором замешана вполне домашний хаски. Хозяйка собаки своей вины в случившемся не видит и уверена, что во всем виноват сосед.

Сразу два случая нападения собак с интервалом всего в несколько часов: бродячий пес покусал ребенка на улице Комсомольской улице, а на улице Первомайской хаски набросилась на семилетнего мальчика.

Душераздирающие крики ребёнка слышал весь двор. К нему на помощь выбежали и жители квартир, и работники офисов, расположенных в этом доме .

— Оказали первую помощь, продезинфицировали, в общем, все что могли, все что в наших силах было, подручными средствами [сделали]. Вызвали скорую помощь сразу.

Безобидная прогулка на самокате для семилетнего мальчика закончилась в операционной. Больше всего пострадало лицо.

— Левая сторона пострадала, практически всю левую часть она отгрызла.

Истерзанного ребёнка экстренно доставили в больницу. На лицо наложили несколько швов, сделали прививку от бешенства.

— Нам всем здесь страшно, потому что эта собака бегает, неоднократно кусала детей, меры никакие со стороны хозяйки не принимались.

Безобидного с виду хаски зовут Тигр, и кличке своей он соответствует. По словам очевидцев, пёс не раз нападал на людей в этом дворе, гуляя один, без поводка и намордника. Хозяйка собаки живет напротив детской площадки, где все и произошло.

"Полицейскими была установлена владелица животного: 32-летняя местная жительница. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщила представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Пока не ясно, какое наказание понесёт хозяйка собаки. Говорят, она уверяет, что на улицу собаку выпустил сосед по коммунальной квартире. А ещё рассказывают, что от собаки женщина уже неоднократно пыталась избавиться, даже вывозила её в лес. Возможно, именно это и стало причиной такого агрессивного поведения питомца

Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. Правда, скорее всего, ему понадобится пластическая операция. Второй ребёнок, пострадавший от укуса бездомной собаки, уже выписан домой.

Елена Сахно, Владимир Хуртин, Роман Лагунов. "ТВ Центр".

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