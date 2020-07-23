Москвичей будут штрафовать за борщевик на участках

Депутаты Мосгордумы приняли соответствующий закон

В столице будут штрафовать за борщевик на земельных участках. Соответствующий закон приняли депутаты Московской городской думы, передает "ТВ Центр".

Теперь собственники земли обязаны удалять это опасное растение. Нарушение грозит штрафом: от двух до пяти тысяч рублей - для граждан, в десять раз больше - для должностных лиц, а юридические лица за недосмотр должны будут заплатить от 150 до 700 тысяч рублей.

Никаких ограничений в борьбе с борщевиком нет: его можно выкапывать или травить химикатами, главное, чтобы это не наносило вред окружающей среде.

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