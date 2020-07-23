На Патриарших прудах разгорелся конфликт из-за лебедей

Птицам нельзя подрезать крылья, уверены зоозащитники

Раздор на Патриарших. Местные жители не могут найти общий язык из-за лебедей, которые живут на прудах. Причём никто не имеет ничего против самих пернатых. Просто одни считают, что лебеди - украшение столицы, а другие возражают: городские условия не для таких нежных птиц. У каждой стороны - весомые аргументы.

Лебеди здесь живут очень давно и уже стали символом Патриарших прудов, говорят местные жители. В последнее время покупали птиц и ухаживали за ними рестораторы. Но несколько лет назад ресторан закрылся на ремонт. И в этом году пару белых лебедей приобрели сами жители. Однако этот самец здесь совсем недавно: его предшественник погиб.

Труп птицы люди обнаружили рано утром. Рядом – виноград и белый хлеб, очень вредная для лебедя еда. Расследованием инцидента занялась полиция и комитет ветеринарии, а в народе сразу родились несколько версий: птицу насмерть перекормили гуляющие или намеренно убили хулиганы и нетрезвые граждане, облюбовавшие сквер.

Наталья Чернецова 64 года живёт возле Патриарших. Всегда была рада лебедям на пруду, но сейчас – среди тех, кто против их заселения. С тем, что птицам в таких условиях плохо, согласны и в Фонде защиты городских животных.

"Здесь вертикальное берегоукрепление: никакая птица не сможет преодолеть этот барьер. Птицы не проводят все время на воде, щиплют травку, питаются. И сам подход, что животных нужно заселять на городскую территорию, подрезав их крылья, на правах рабов - сам подход циничен!" – говорит директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Противники инициативы уверены: животные – это не декор и не развлечение, им необходим профессиональный уход. Однако жители, которые купили лебедей, объясняют: все разрешения получены.

Дарья Андреева каждое утро занимается здесь спортом. Она – среди тех, кто решил воссоздать традицию и вернуть лебедей на пруд. По словам девушки, новый самец быстро прижился и нашёл общий язык с самкой – их назвали Иван да Марья.

"Пруд реально ожил, когда появились птицы, уточки отложили яйца - это говорит о том, что условия благоприятные", - рассказала представитель инициативной группы Дарья Андреева.

В чем сходятся все зоозащитники: птицам нельзя подрезать крылья. Лебеди должны жить на воле и сами выбирать себе дом. И оттуда, где им будет хорошо, они никогда не улетят.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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