В Басманном районе появился розарий

Москвичи сами активно ухаживают за цветами

В центре Москвы появился роскошный розарий. Конечно, не сам по себе - горожане высадили его сами.

Десять кустов царственных роз. Все участвовали в выставке в "Аптекарском огороде", а теперь красуются в парке "Горка" в районе Басманный.

Еще несколько лет назад двор был заброшен и представлял жалкое зрелище. Но жители окрестных домов решили пустырь преобразить. Сначала появились ирисы, лилии, редкие сорта и в прошлом году к ним присоединились первые розы. Теперь высадили уже новую партию. Причём, москвичи сами активно ухаживают за цветами, рыхлят и удобряют землю, подрезают растения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"