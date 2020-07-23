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В Басманном районе появился розарий

15:21
  • четверг
  • 23 июля 2020

Москвичи сами активно ухаживают за цветами

В центре Москвы появился роскошный розарий. Конечно, не сам по себе - горожане высадили его сами.

Десять кустов царственных роз. Все участвовали в выставке в "Аптекарском огороде", а теперь красуются в парке "Горка" в районе Басманный. 

Еще несколько лет назад двор был заброшен и представлял жалкое зрелище. Но жители окрестных домов решили пустырь преобразить. Сначала появились ирисы, лилии, редкие сорта и в прошлом году к ним присоединились первые розы. Теперь высадили уже новую партию. Причём, москвичи сами активно ухаживают за цветами, рыхлят и удобряют землю, подрезают растения.

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Розарий
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