Около 60% россиян столкнулись с проблемой лишнего веса

Ожирение может быть смертельно опасным

Руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян сообщил, что около 60% населения России имеет избыточную массу тела. 20-25% россиян страдают от ожирения.

По словам Тутельяна, ожирение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

"Это то, что является главной причиной смертности, сокращения продолжительности жизни ожидаемой", - цитирует Виктора Тутельяна РИА Новости.

По данным Минздрава, в прошлом году наибольшее число пациентов с ожирением выявили в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области. В ведомстве уточнили, что в стране было зарегистрировано свыше 517 тысяч больных ожирением. Это на 70 тысяч больше, чем в 2018 году.

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