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Депутат МГД Шарапова: в Москве заготовлено более тонны плазмы с антителами к COVID-19

13:19
  • четверг
  • 23 июля 2020

Донорами стали уже более 1800 человек

Более тонны плазмы с антителами против коронавируса заготовлено в Москве. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

Донорами стали более 1800 человек, перенёсших COVID-19. Свыше двухсот из них  сдали плазму повторно. По словам Шараповой, плазмы одного донора хватает для помощи двум-трём пациентам.

"На данный момент уже более 500 человек, получивших такую терапию, успешно вылечились и были выписаны из больниц", - отметила она в интервью "Аргументам и фактам".

Первые результаты переливания плазмы с антителами к коронавирусу показали, что это снижает вероятность оказаться в реанимации на 60% у среднетяжёлых пациентов, а также на 20% увеличивает шанс выздоровления у тяжёлых больных, отметила Шарапова.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенёсший коронавирус. У него не должно быть противопоказаний к донорству, хронических и инфекционных заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С. В день сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС или его номер, а также медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19 и результаты дополнительных исследований. Московским правительством донорам установлены стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей за 600 мл плазмы. Записаться на сдачу плазмы можно с помощью приложения "Моя Москва" в разделе "Медицина".

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