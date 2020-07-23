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ФСБ поймала в российских городах два десятка вербовщиков боевиков

13:54
  • четверг
  • 23 июля 2020

Они переправляли людей в Сирию

ФСБ задержала 22 члена запрещенной в России террористической организации "Исламское движение Узбекистана". Спецоперация прошла в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

Как сообщили в ведомстве, задержанные занимались вербовкой и переправкой людей в Сирию.

"Члены ячейки осуществляли призывы к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов терструктуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в редакцию ТВЦ.RU.

При обысках у задержанных найдены запрещенная религиозная литература и пропагандистские видеоматериалы, а также фальшивые паспорта.

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Спецоперация ФСБ
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Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
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