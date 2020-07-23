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Стало известно о возвращении Заворотнюк на ТВ

14:13
  • четверг
  • 23 июля 2020

Она готовится к интервью

СМИ сообщили, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком мозга, собирается дать интервью на телевидении. 
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"Фанаты любимого с детства телесериала, ликуйте! Наша "прекрасная няня Вика" возвращается!" - пишет портал Popcake. Откуда журналисты узнали об этом, не уточняется. Когда именно зрители смогут увидеть артистку, неизвестно. 

Ожидается, что в ходе интервью Заворотнюк расскажет о борьбе с раком и о некоем инновационном лечении. 

По слухам, в состоянии актрисы произошли улучшения. Она лечится у себя дома, где ее окружают родственники.  

Отметим, что новость о возвращении актрисы на ТВ также опубликовали 7days.ru и gazeta.ru. Представители Заворотнюк не комментировали данную информацию.

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