Стало известно о возвращении Заворотнюк на ТВ

Она готовится к интервью

СМИ сообщили, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком мозга, собирается дать интервью на телевидении.

"Фанаты любимого с детства телесериала, ликуйте! Наша "прекрасная няня Вика" возвращается!" - пишет портал Popcake. Откуда журналисты узнали об этом, не уточняется. Когда именно зрители смогут увидеть артистку, неизвестно.

Ожидается, что в ходе интервью Заворотнюк расскажет о борьбе с раком и о некоем инновационном лечении.

По слухам, в состоянии актрисы произошли улучшения. Она лечится у себя дома, где ее окружают родственники.

Отметим, что новость о возвращении актрисы на ТВ также опубликовали 7days.ru и gazeta.ru. Представители Заворотнюк не комментировали данную информацию.

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