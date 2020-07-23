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Макаревич собрался в суд из-за песни "За тех, кто в море"

14:48
  • четверг
  • 23 июля 2020

Артист совещается с юристами

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич готов судиться с новосибирским депутатом Сергеем Бондаренко, который в своей предвыборной агитации использовал фразу "В бурю лишь крепче руки". Дело в том, что похожая строчка есть в песне "За тех, кто в море", которую сочинил Макаревич. 
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"Он [Андрей Макаревич] уже реагирует, совещается с юристами, обращается в избирком. Если там не примут меры, то, возможно, пойдет в суд", - сказал ТАСС пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин. По его словам, музыкант надеется, что избирательный комитет заставит Бондаренко снять данные баннеры. 

Сергей Бондаренко занимает пост директора муниципального похоронного дома "ИМИ". Ранее он уже избирался в городской совет депутатов Новосибирска. 

Отметим, что текст песни "За тех, кто в море" сочинил Андрей Макаревич, а музыку он написал вместе с Александром Кутиковым. В композиции есть строчка "В буре лишь крепче руки".

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