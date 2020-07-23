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Депутат МГД Козлов оценил использование онлайн-каталогов животных в приютах

14:57
  • четверг
  • 23 июля 2020

Сам он когда-то так нашел питомца

Онлайн-каталоги позволили пристроить 400 собак и кошек, пока приюты для животных были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Самое главное, что можно посмотреть фотографию, дистанционно познакомиться с питомцем, как некое такое портфолио и выбрать того, кто приглянулся", - сказал депутат в интервью "Аргументам и фактам".

Козлов рассказал, что сам шесть лет назад так нашел кота. Он просмотрел сотни фотографий онлайн прежде чем нашел питомца. После этого депутат познакомился с котом уже в приюте.

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