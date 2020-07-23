Мишустин рассказал, кем хотел стать в детстве

В молодости премьер не думал, что будет заниматься налогами, а потом уйдет в правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что с детства мечтал стать врачом и собирался поступать в медицинский институт.

Глава кабмина признался, что всегда трепетно относился к медицинским работникам. Его мама долгие годы работала медицинской сестрой, среди ее подруг и знакомых было много коллег.

"Меня всегда окружали люди в белых халатах <…> И больше того, я даже вам скажу, что собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль пришла", - рассказал премьер.

Также Мишустин выразил благодарность врачам, которые работали во время пандемии и фактически жертвовали здоровьем, пишет ТАСС.

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