Звезда реалити-шоу умерла, не дожив до 35 лет

Причина смерти девушки не называется

В США скончалась звезда реалити-шоу "Плохие девчонки" Демитра "Мими" Роше. Ей было 34 года. О смерти Демитры сообщил продюсер Винс Вальхолла. Причину гибели артистки он не уточнил.

"У меня нет слов. Мими была так добра ко всем, кого встречала. У Бога появился еще один ангел", — написал Вальхолла в социальных сетях.

Демитра участвовала в восьмом сезоне "Плохих девчонок" в 2012 году. Она продержалась в шоу до конца сезона. Кроме участия в реалити-шоу, Роше также работала вице-резидентом в продюсерском центре Valholla Entertainment.

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