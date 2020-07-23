Депутат Мосгордумы Герасимов сравнил повседневную жизнь с сюжетом "Короля Лира"

Новый век ставит перед человеком те же вопросы

Новый век ставит перед человеком те же вопросы, что и перед королем Лиром из одноименного произведения Уильяма Шекспира. Такое мнение высказал председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он рассказал, что в период самоизоляции много размышлял и читал.

"Я нашел время для чтения, достал с полки моего любимого книжного шкафа пьесу "Король Лир" и увлекся ее гениальностью. Новый век, характерный, небывалый катастрофическими изменениями в политике и морали, ставит перед нами те же вопросы, что и перед королем Лиром: среди них вопросы об отношении собственности и власти, верности и представительства, о самовыражении и долге — эти высокие философские вопросы сопровождаются историей семьи, хоть и королевской, но достаточно типичной", - отметил Герасимов.

Он заметил, что люди всегда живут страстями. Шекспиру удалось создать образ, соединяющий в себе высокие страсти с предельным самоотречением, а его герой вошёл в историю мировой культуры.

"Характер Лира, его история понятны, как мне кажется, всем. Отношения внутри семьи, властолюбие, жестокость, предательства, и их альтернатива — доброта, верность, самопожертвование — сверхсовременные вопросы. Думаю, каждое поколение будет отвечать на них по-своему. Интерес к Лиру, как к образу страстей человеческих, будет всегда. Когда меняется все, когда человечество стоит на грани катастроф и разрыва человеческих, духовных связей, "Король Лир" — своеобразное зеркало, внимательно вглядываясь в которое можно понять истоки современных проблем и приблизиться к их решению", - сказал он.

Герасимов сравнил повседневную жизнь с сюжетом произведения. Он рассказал, что каждый день общается с избирателями и сталкивается с большим количеством жилищных проблем, разногласиями в семьях. Сюжет "Короля Лир" встречается в повседневной жизни каждый день, уверен депутат.

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