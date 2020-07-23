Королю Саудовской Аравии сделали сложнейшую операцию

Ранее у 84-летнего лидера страны воспалился желчный пузырь

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перенес операцию по удалению желчного пузыря.

Ранее сообщалось, что у 84-летнего лидера страны диагностировали воспаление этого органа.

Как позже уточнили в МИД страны, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд после успешной операции находится под наблюдением врачей.

В апреле 2020 года король Саудовской Аравии провел телефонные переговоры с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали ограничение объемов добычи нефти и стабилизацию глобальных рынков.

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