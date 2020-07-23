Под Москвой обстреляли женщину с ребенком

Ребенок в больнице

Следователи начали проверку после вооруженного нападения на женщину с ребенком в Подмосковье.

Инцидент произошел днем 21 июля в поселке Нахабино Красногорского района. У мужчины произошел конфликт с 29-летней женщиной, гуляющей с годовалой дочкой и подругой. В ходе ссоры злоумышленник достал газовый пистолет, выстрелил в сторону оппонентов и попал в ребенка.

Девочка получила химические ожоги шеи и верхних конечностей. Ее госпитализировали в ближайшую больницу. Личность молодого человека устанавливается, пишет агентство "Москва".

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