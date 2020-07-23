"Америка перешла в статус гегемона": политологи о конфликте США и Китая

Пекин не торопится отвечать на американские удары

Отношения между США и Китаем опустились на низшую точку за последние 40 лет. Так комментируют наблюдатели последние действия Вашингтона в отношении Пекина. В Белом доме дают понять, что не ограничатся закрытием китайского консульства в Хьюстоне и намерены начать "крестовый поход" против Китая. В Пекине заявляют, что будут вынуждены прибегнуть к зеркальным мерам.

На действия Вашингтона Пекин отвечает голосованием. Китайские СМИ устраивают соцопросы - какое генконсульство Соединённых Штатов Америки в КНР будет закрыто. Со значительным перевесом побеждает Гонконг. Похоже, люди считают это неплохим ответом, учитывая постоянное вмешательство США в дела региона.

"Китай непременно примет необходимые меры для защиты своих законных интересов", - заявили в МИД КНР.

Пока же официальный Пекин призывает американских партнёров отступить назад и не закрывать генконсульство КНР в Хьюстоне. В регионе проживает около 400 тысяч китайских граждан. Впрочем, срочный выезд сотрудников из здания очевидно готовится, во всяком случае на заднем дворе что-то горело в мусорных ящиках. Для Трампа это стало доказательством шпионской угрозы.

"Вы видите, что происходит. Что они сожгли, какие-то документы, бумаги. Мне интересно, что в них было", - сказал президент США Дональд Трамп.

По всей видимости, формальным поводом для эскалации стало выдвинутое обвинение против двоих китайских хакеров, якобы работающих в интересах правительства КНР. Украсть хотели данные о вакцине против коронавируса. Ещё Китай обвиняют в том, что якобы под видом студентов в США заезжают чуть ли не кадровые военные из Поднебесной. Новый скандал разгорелся вокруг консульства КНР в Сан-Франциско, якобы там с 20 июня скрывается одна из таких разоблачённых агентов по имени Тан Цзюань. А попадающее под закрытие генконсульство КНР в Хьюстоне вообще называют "шпионским гнездом". Вопрос, конечно, чем оно отличается от любого американского посольства в любой другой стране.

"Давно уже идут обсуждения и даже обвинения, что консульство КНР, здесь в Хьюстоне, занималось неуместными формами сбора информации. Но разве это удивительно. Всегда можно ожидать, что иностранные представительства будут очень агрессивны в сборе информации для своих национальных интересов", - прокомментировал Ханс Стоктон, профессор Университета Святого Томаса в Хьюстоне.

Но именно сейчас Трамп от слов перешёл к ещё более агрессивным действиям против Китая. В Штатах уже звучит предложение выгнать всех членов Компартии из страны. А в КНР в свою очередь обвиняют американцев во враждебных действиях против китайских студентов и дипломатов. Шпиономания якобы усилила количество обысков и задержаний подданных Поднебесной в США, а госсекретарь Майк Помпео продолжает собирать антикитайскую коалицию. На очереди – Индия.

"Я особенно одобряю недавнее решение Индии запретить 59 китайских мобильных приложений, включая TikTok, которые представляют серьезную угрозу безопасности для индийского народа. И я рад сообщить, что Индия является растущим партнером США", - объявил Помпео.

Конечно, многими подобное поведение администрации Трампа воспринимается как предвыборная кампания. Впрочем, скорее, причины глубже. Распиная Китай за воровство технологий, пусть возможно и заслуженно, США фактически признаются, что теряют превосходство в ведущих экономических сферах.

"Пик своего развития Америка прошла и дело в том, что она постепенно, как маленький камушек, начинает скатываться с большой горы. И сегодня говорить о том, что Америка является абсолютным лидером, не приходится. А вот что Америка перешла в статус гегемона - это факт", - уверен политолог Сергей Судаков.

Поэтому Китай и не торопится отвечать на американские удары быстро. Время работает на Пекин.

Пётр Вершинин. Валерия Дзгоева. Александр Терентьев. "ТВ Центр".

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