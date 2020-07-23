В Европе и США зафиксированы новые вспышки коронавируса

В Штатах суточный прирост инфицированных превышает пиковые показатели апреля

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 15 миллионов. Темпы распространения инфекции ускоряются. Эпицентром эпидемии остается Америка, передает "ТВ Центр".

Рекордные скачки заболеваемости зафиксированы в Бразилии и Аргентине. Самая сложная ситуация - в США. Там суточный прирост инфицированных стабильно превышает пиковые показатели апреля в полтора-два раза. На первое место по числу случаев в Штатах вышла Калифорния - там выявлено почти 410 тысяч заболевших. Дональд Трамп рассматривает возможность усилить меры и ввести обязательное ношение масок в федеральных учреждениях.

Вновь ужесточают ограничительные меры и в ряде стран Европы. Так, в Бельгии на фоне повторного роста случаев COVID-19 вместо запланированного ослабления ограничений вводят обязательное ношение масок и сокращают время работы магазинов. Напряженная обстановка в Испании. После отмены карантина число диагнозов в стране резко увеличилось. С начала недели выявлено свыше 7 тысяч новых случаев. Власти фиксируют более двухсот активных локальных вспышек заболевания. Эпицентром стала Барселона и ее окрестности. В связи с ухудшением ситуации региональные власти вынуждены вновь ужесточать карантинные меры.

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