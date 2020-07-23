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Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из-за коронавируса

16:27
  • четверг
  • 23 июля 2020

Нужно следить за ситуацией

Ограничительные меры из-за коронавируса в Москве больше вводить не будут.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации", - отметил мэр. 

Собянин отметил, что сейчас ситуация в городе спокойная, эпидемиологическая ситуация стабильна. Но, несмотря на это, москвичам все равно следует соблюдать меры предосторожности.

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