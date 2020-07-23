"Взрывают мощно": снос "Олимпийского" в Москве сняли на видео

На месте спорткомллекса планируют построить аквапарк и кинотеатр

В Москве сносят спорткомплекс "Олимпийский". ТВЦ.RU публикует видео очевидцев, которые наблюдали за сносом здания.

"Олимпийский взрывают так мощно, что дом трясёт. Подняли пыль", - пишет в твитере пользователь Krutayavi.

Спорткомплекс находится на реконструкции с 2019 года. Согласно данным портала столичного Стройкомплекса, в обновленном "Олимпийском" появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, спа- и фитнес-зоны, кафе, рестораны и парковка.

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