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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

16:48
  • четверг
  • 23 июля 2020

Президент лично зачитал указ

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора.

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.  Глава государства лично сообщил Кадырову по телефону, зачитав указ.

"Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Чеченский лидер заявил, что благодарен Путину за звание и все, что он делает для России.

"Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте", - сказал Кадыров.

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