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Футболист Тарасов устроил дебош в самолете

17:14
  • четверг
  • 23 июля 2020

Спортсмен отказался комментировать свое поведение

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов устроил дебош в самолете на рейсе Казань - Москва.

По словам очевидцев, компания футболиста шумно и развязно себя вела, распивала спиртные напитки.

"Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек 5-6 орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова бортпроводника, просил успокоить их", - рассказал "Пятому каналу" один из пассажиров рейса.

Как сообщает РЕН ТВ, футболист отказался комментировать свое поведение. В клубе "Рубин" объяснений также не дали.

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