Депутат МГД Орлов: Более 40 км тоннелей московского метро будет проложено в 2020 году

К концу года должны принять первых пассажиров сразу три станции БКЛ

Сеть метро в Москве продолжает расширяться, несмотря на пандемию, и все утвержденные планы четко выполняются. Об этом заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

"Уже к концу текущего года должны принять первых пассажиров сразу три станции новой Большой кольцевой линии: "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". Параллельно, разумеется, растет и тоннельно-путевое хозяйство - предполагается запустить порядка 20 километров тоннелей, а также оборотные тупики за станцией "Деловой центр". То есть, в общей сложности в 2020 году будет проложено более 40 километров тоннелей", - рассказал он в разговоре с АГН "Москва".

На данный момент непрерывно делают свою работу 17 тоннелепроходческих комплексов, а темпы развития метрополитена можно назвать рекордными, не имеющими прецедентов, отметил Орлов.

"Это не рекорды ради лишь красивых отчетов, а попросту объективная, насущная необходимость", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, Большая кольцевая с 31 станцией и 70 километрами путей является спасением для транспортной инфраструктуры города, так как существующие линии в центр давно перегружены.

"По расчетам, после ввода 100% БКЛ, "старая" Кольцевая линия сразу будет разгружена на 20-30%, Арбатско-Покровская - примерно на 15-22%, Таганско-Краснопресненская (самая перегруженная) на 17%, Калужско-Рижская - на 15-18%, Филевская - на солидные 21%. И такое снижение пассажиропотока сразу же даст о себе знать, его нельзя не почувствовать", - заявил Орлов.

Кроме того, он рассказал, что метро также продолжают строить и за МКАД. Так, например, скоро на городской карте появится Рублево-Архангельская линия, которая соединит "Москву-Сити" и заповедные территории Архангельского. Проектируется ветка в новую Москву параллельно трассе Ленинского проспекта.

"Продолжается работа по формированию десятков современных транспортно-пересадочных узлов для взаимной интеграции метро, МЦК, столичных центральных диаметров и наземного транспорта - это ощутимо сократит привычные пассажирские треки, сделает пересадки с одного вида транспорта на другой комфортными, практически неощутимыми", - подчеркнул депутат.

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и 3 электродепо (включая существующий участок "Каховская-Каширская"). БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить первый (станции внутри Кольца) и второй (собственно Кольцевая линия) пересадочные контуры Московского метро.

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