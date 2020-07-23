ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались 50 тыс. москвичей

17:25
  • четверг
  • 23 июля 2020

Жители города интересуются этой услугой

В Москве на бесплатный ПЦР-тест (метод полимеразной цепной реакции) на коронавирус записались около 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них уже провели тест. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из-за коронавируса

"Я бы не cказал, что это ажиотажный спрос, но записи идут, москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для собственного успокоения", - заявил Собянин в эфире "России 24".

Услугу для всех желающих запустили в Москве с 16 июля. Для сдачи анализа нужно иметь московский полис ОМС и предварительно записаться на процедуру. Пройти тестирование могут взрослые и дети.

За время эпидемии в городе уже проведено рекордное количество тестирований на коронавирус: обследованы около 4,3 миллиона москвичей. Сейчас количество заболевших резко снижается, у медицинских учреждений появились свободные мощности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.