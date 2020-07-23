Собянин: На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались 50 тыс. москвичей

Жители города интересуются этой услугой

В Москве на бесплатный ПЦР-тест (метод полимеразной цепной реакции) на коронавирус записались около 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них уже провели тест. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я бы не cказал, что это ажиотажный спрос, но записи идут, москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для собственного успокоения", - заявил Собянин в эфире "России 24".

Услугу для всех желающих запустили в Москве с 16 июля. Для сдачи анализа нужно иметь московский полис ОМС и предварительно записаться на процедуру. Пройти тестирование могут взрослые и дети.

За время эпидемии в городе уже проведено рекордное количество тестирований на коронавирус: обследованы около 4,3 миллиона москвичей. Сейчас количество заболевших резко снижается, у медицинских учреждений появились свободные мощности.

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