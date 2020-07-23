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В подмосковной квартире обнаружили разлагающееся тело квартирантки

17:52
  • четверг
  • 23 июля 2020

Женщина скрывалась от кредиторов

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти женщины, чье тело нашли в подмосковном Щелкове.

Инцидент произошел в деревне Большие Жеребцы городского округа Щелково. 22 июля в съемной квартире дома обнаружили тело женщины 50-55 лет, завернутое в пакет. Оно пролежало в комнате больше месяца.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего и личность погибшей. По данным СМИ, погибшая женщина - беглый риелтор. Вместе с мужем она скрывалась от кредиторов.

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