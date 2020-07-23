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Опубликовано видео запуска "Прогресса" с Байконура

18:13
  • четверг
  • 23 июля 2020

Ракета-носитель "Союз-2.1а" уже вывела грузовой корабль на орбиту

С космодрома "Байконур" успешно стартовал грузовой космический корабль "Прогресс МС-15". Ракета-носитель "Союз-2.1а" уже вывела грузовик на орбиту.

Это второй российский космический запуск в этом году. "Прогресс" направляется к МКС. Сближение должно проходить по двухвитковой схеме. Пристыковка к модулю "Пирс" российского сегмента МКС запланирована на 9 часов вечера по московскому времени. Она пройдёт в автоматическом режиме. При необходимости стыковку могут провести находящиеся на борту станции космонавты, используя телеоператорное управление. "Прогресс" доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе воду, баллоны с кислородом и научное оборудование.

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