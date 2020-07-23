Бэби-бум в "Доме-2": беременны сразу 5 участниц проекта

Такое на проекте впервые

Участница проекта "Дом-2" Настя Паршина объявила о своей беременности.

Паршина и ее избранник Никита Уманский стали пятой по счету парой, объявившей о беременности за последние несколько месяцев. Такая ситуация сложилась на реалити-шоу впервые.

На прошлой неделе о своем интересном положении сообщила Анна Левченко. Она ждет малыша от Валерия Блюменкранца.

Со дня на день должен родиться ребенок Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Девушка жалуется в Instagram на тренировочные схватки с конца июня.

Следующие на очереди Степан Меньщиков и Ангелина Монах. Ждут ребенка на площадке проекта на Сейшелах Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков, пишет "Газета.Ru".

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