Путин подловил главу "Газпром нефти" на потере "сотенки" миллиардов (видео)

Топ-менеджер быстро исправился

Президент России Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, который ошибся в сумме инвестиций на модернизацию Московского нефтеперерабатывающего завода.

Во время своего выступления на открытии комплекса "Евро+" Московского НПЗ Путин сообщил, что общая сумма инвестиций в проект до 2025 года составляет 350 миллиардов рублей. Однако позже, говоря об этих же цифрах, Дюков случайно "занизил" объем инвестиций на сто миллиардов и заявил, что для модернизации НПЗ нужно потратить 250 миллиардов рублей.

Дюков сразу заметил ошибку и исправился, но эта деталь не ускользнула от внимания Путина.

"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?", - в шутку спросил президент.

Глава "Газпром нефти" согласился с главой государства, отметил, что 215 миллиардов рублей инвестировано в проект.

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