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В Подмосковье продлили режим самоизоляции для пожилых людей

19:38
  • четверг
  • 23 июля 2020

Губернатор подписал ряд важных постановлений

Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлили до 9 августа.

Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.

Исключение может быть сделано для руководителей и сотрудников предприятий и ведомств, если их нахождение на рабочем месте исключительно важно для работы.

С 1 августа в регионе возобновляется реализации проекта "Активное долголетие", снимаются все ограничения на водный транспорт, вновь разрешена деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов, возобновляется образовательная деятельность.

Кроме того, в Подмосковье с 31 июля разрешаются досуговые, культурные и развлекательные мероприятия в помещениях до 3 тысяч мест при условии загрузки не более 50%. С 1 сентября в ресторанах и барах можно купить кальяны.

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