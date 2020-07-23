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В Поморье сотрудники детсада насильно одевали мальчиков в платья

20:09
  • четверг
  • 23 июля 2020

Начата проверка

Полицейские в Архангельской области проверят детский сад, где воспитатели в качестве наказания переодели мальчиков в платья.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел 26 декабря 2019 в городе Котлас. Воспитательница детского сада "Родничок", разозлившись на плохое поведение двух мальчиков, переодела их в платья, тем самым унизив перед другими воспитанниками.

Тогда родители не стали обращаться в полицию, дело закончилось тем, что в что в сад приехала специальная комиссия и назначила воспитателям дисциплинарное наказание.

Спустя время видео с переодетыми мальчиками попало в Сеть, и родители обратились в правоохранительные органы, передает РИА Новости. В свою очередь заведующая детским садом Наталья Копосова объяснила, что мальчики баловались и сами надели карнавальные платья, а затем отказались их снимать.

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Воспитатели детского сада переодели мальчика в платье
Воспитатели детского сада переодели мальчика в платье
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