Путин и Трамп обсудили СНВ, коронавирус и Иран

Лидеры обстоятельно рассмотрели проблематику стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Трамп обстоятельно рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями "с учётом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности".

"В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечено также большое значение российской инициативы о проведении саммита стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также лидеры обсудили иранскую ядерную программу, торгово-экономическое взаимодействие России и США, а также борьбу с коронавирусом. Разговор, по оценке Кремля, получился конструктивным и содержательным.

Белый дом сообщает, что Трамп заявил Путину о своей надежде избежать "дорогостоящей гонки вооружений между КНР, Россией и США".

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