Российский Су-27 вылетел на перехват разведчика США

Американец опасно приблизился к границам России в Черном море

Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам в Черном море.

Об этом сообщили в Минобороны России. Для его перехвата в воздух поднимался истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа, передает РИА Новости.

После того, как Р-8А пошел на разворот от госграницы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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