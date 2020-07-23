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Российский Су-27 вылетел на перехват разведчика США

20:25
  • четверг
  • 23 июля 2020

Американец опасно приблизился к границам России в Черном море

Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к российским границам в Черном море.

Об этом сообщили в Минобороны России. Для его перехвата в воздух поднимался истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа, передает РИА Новости.

После того, как Р-8А пошел на разворот от госграницы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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