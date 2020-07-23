Ребенок уронил с пьедестала умирающего гиганта (фото)

Родителям придется оплатить реставрацию

В Екатерининском парке в Царском Селе ребенок толкнул с пьедестала бронзовый бюст умирающего гиганта XVIII века.

Как стало известно, мальчик пришел в музей вместе с родителями и братом. Как заверил отец, ребенок уронил бюст по неосторожности.

В результате памятник искусства получил серьезные повреждения – у бюста появились сколы, а по окружности головы пошла горизонтальная трещина. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи.

Теперь экспертам предстоит оценить причиненный ущерб. Расплачиваться за реставрацию придется родителям ребенка.

Бюст умирающего гиганта создал с античного оригинала мастер Эдм Гастклу в 1794 году в литейной мастерской Санкт-Петербургской академии художеств. Заказ на бюст сделала лично Екатерина II.

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