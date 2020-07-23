Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Новой волны не будет, если следовать рекомендациям специалистов

Россия в настоящее время обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Сегодня об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, объем Фонда национального благосостояния к концу года будет не ниже 8 триллионов рублей. А золотовалютные запасы страны составляют более 570 миллиардов долларов. Премьер-министр также оценил вероятность второй волны коронавируса в стране.

Это интервью - как послесловие отчета нового правительства перед парламентом. Только в телестудии, в отличие от зала заседаний Госдумы, сухие цифры статистики по тому же коронавирусу можно очеловечить - разбавить и личным. Пандемия не обошла стороной и членов кабмина, включая его главу. Михаил Мишустин вспомнил свой опыт борьбы с инфекцией и предостерег от беспечности по отношению к вирусу. Рассказал, что мама - медсестра с многолетним стажем, да и сам хотел поступать в мединститут. Поэтому к врачам у него особое, трепетное отношение. И коронавирус лишний раз премьера в этом убедил.

"Вирус не выбирает должности. Он, к сожалению, очень опасен. Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Насчёт скорости выздоровления - здесь я Вам скажу, что это непростая история. Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился" - это не совсем так, это был достаточно непростой процесс. Хочу сказать, что огромную роль в том, что вы назвали быстрым выздоровлением, сыграли врачи. И дай Бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Впрочем, без сухой статистики все же не обошлось. Правда, очень даже положительной статистики. Михаил Мишустин отметил: фиксируется массовое снижение заболевших коронавирусом в России. В Москве - это не более 0,3%, по стране - чуть меньше одного процента.

"Будет ли вторая волна и так далее? Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и учёные. Поэтому будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые даёт Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", - сказал Мишустин.

Очень непросто в пандемию пришлось и правительству, признается Мишустин. С одной стороны, необходимость воплощения в жизнь мер, намеченных в Послании президента, выполнение нацпроектов и национальных целей никто не отменял. А с другой - нужно было буквально в режиме нон-стоп принимать решения, связанные с развертыванием коечного фонда, подготовкой специалистов, закупкой и производством средств индивидуальной защиты. По словам премьера, российские результаты по прохождению этого непростого этапа - одни из лучших в мире: удалось не только сохранить тысячи жизней, но и не обрушить экономику. А макроэкономическая стабильность, доходы, полученные в бюджет ранее, Фонд национального благосостояния, который к концу года должен быть не ниже 8 триллионов рублей и золотовалютные запасы под 600 миллиардов долларов позволяют правительству с уверенностью смотреть в будущее.

"Приоритеты у нас не меняются. Если говорить о поправках в Конституции, они как раз закрепили приоритеты, которые большинство нашего населения подтвердило, голосуя за эти поправки. И национальные проекты на сегодняшний день - это инструмент достижения национальных целей. Есть достаточные средства, чтобы обеспечить, соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как Вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся", - сообщил Мишустин.

Кризисы, по мнению, премьера - не только проблемы, но и пора возможностей. Санкции и резкий рост курса доллара помогли возродить в стране аграрный сектор. Закрытые сейчас границы должны поспособствовать развитию внутреннего туризма. Сейчас правительство думает над тем, как сделать отдых в России комфортнее и снизить цены на билеты. Новый кабмин, по словам Михаила Мишустина, работает почти в круглосуточном режиме.

"У нас на сегодняшний день команда правительства работает для того, чтобы, в первую очередь, реализовать основную свою функцию служения людям, чтобы в стране было легче, и выстроить все сервисы государства вокруг человека", - заявил глава кабмина.

Этой осенью будут представлены параметры реализации национальных проектов. Это конкретные цифры запланированных километров дорог, отремонтированных домов. И оценка гражданами работы правительства, по словам Мишустина, будет зависеть от того, смогут ли в итоге люди увидеть все это в реальности, а не на бумаге.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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