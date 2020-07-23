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Темпы распространения коронавируса в мире ускорились

22:22
  • четверг
  • 23 июля 2020

Эпицентром пандемии остается Америка

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 15 миллионов. Темпы распространения инфекции ускоряются. Эпицентром эпидемии остается Америка - рекордные скачки заболеваемости зафиксированы в Бразилии и Аргентине. Самая сложная ситуация в США. Там суточный прирост инфицированных стабильно превышает пиковые показатели апреля в полтора-два раза. Вновь ужесточают ограничительные меры и в Европе.

Воодушевляющая надпись: "Спорт - это здоровье" - боксерские перчатки привязаны к транспаранту. А вот по мнению властей Барселоны сейчас все наоборот. Спорт - опасен. Накануне там  приняли решение закрыть все фитнес-залы, а максимальное число отдыхающих на местных пляжах сократить на 15 процентов. Людей снова просят сидеть дома. В этот раз, правда, пока на словах - без участия полиции. Но, кажется, на жителей это действует менее убедительно.

"Мы рекомендуем, в качестве меры предосторожности, носить маски и в помещениях, при встречах или собраниях, даже если безопасное расстояние соблюдено. Это важно, поскольку большинство вспышек происходит при семейных посиделках или встречах друзей, где собираются люди, которые не живут вместе", - заявил директор здравоохранения мадридского регионального правительства Энрике Руис Эскудеро.

Сложная ситуация в Каталонии. Там опасаются очередного карантина. Сейчас по всей Европе ходят слухи о второй волне вируса, это заставляет местные власти даже вводить новые ограничения. Маски опять надели во Франции - это обязательно в закрытых помещениях.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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