Матвиенко подвела итоги работы Совфеда в весеннюю сессию

Большинство принятых законов имели "человеческое измерение", отметила она

Об итогах работы Совета Федерации в весеннюю сессию сегодня, в преддверии заключительного заседания, назначенного на пятницу, рассказала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Прошедшие пять месяцев работы она назвала необычными, отметив, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в парламентскую повестку, передает "ТВ Центр". По словам главы Совфеда, деятельность сенаторов была сосредоточена на трех основных направлениях. В первую очередь, парламентарии работали над законодательным обеспечением сохранения жизни и здоровья людей, а также социальной поддержки граждан, экономики и предприятий малого и среднего бизнеса в период эпидемии.

По мнению Матвиенко, Совфед справился с поставленной задачей, оперативно приняв все необходимые законы. Второе направление - выработка предложений, касающихся жизни страны в новых реалиях. Для этого в Совфеде была создана специальная рабочая группа. Третьим вопросом повестки весенней сессии стала деятельность по подготовке, обсуждению и разъяснению поправок в Конституцию.

"С учетом завтрашнего заседания на весенней сессии мы в итоге одобрим более 300 законов. Абсолютное большинство из них, вы это знаете, я не буду перечислять, это вопросы, имеющие человеческое измерение. Это вопросы по дополнительной социальной защите граждан разных категорий, это вопросы, в основном, социального характера, ну и, конечно, другие, затрагивающие экономическую жизнь страны. Объем работы выполнен колоссальный. Я очень благодарна всем сенаторам, каждому без исключения за их государственный подход, за их активную позицию, за их деятельную работу в это непростое время", - заявила Матвиенко.

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