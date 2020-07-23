Дегтярев допустил ужесточение ограничений в Хабаровском крае

Это единственный регион, где число случаев заражения коронавирусом растет 10 недель

В Хабаровском крае могут ужесточить ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев.

Хабаровский край - единственный регион, где число случаев заражения коронавирусом растет 10 недель подряд, передает "ТВ Центр". Дегтярев посетил так называемую "красную зону" в одном из корпусов краевой клинической больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Он обратил внимание на дефицит медицинского оборудования и проблемы с коечным фондом, подчеркнув, что намерен в ближайшее время посетить еще ряд больниц региона.

По словам исполняющего обязанности губернатора, власти Хабаровского края запросят у Минздрава дополнительную технику и средства индивидуальной защиты для борьбы с инфекцией.

"Есть договоренность наша личная с правительством Москвы. Возьмем специалистов, оборудование и средства индивидуальной защиты. КНР выразила нам поддержку, наши соседи. Также готовится большая поставка средств индивидуальной защиты. Возможно ужесточение режима, а о послаблении речи быть не может в данной ситуации", - уверен врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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