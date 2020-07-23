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Фигурантку дела о крушении самолета главы Total освободили по амнистии

21:36
  • четверг
  • 23 июля 2020

Двое других получили сроки

Солнцевский суд Москвы освободил от наказания по амнистии диспетчера руления аэропорта "Внуково" Надежду Архипову – фигурантку дела крушения легкомоторного самолета Falcon президента французского нефтегазового концерна Total Кристофа де Маржери.

Такое решение принято на основании постановления Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Руководитель полетов Внуково Роман Дунаев и авиадиспетчер Александр Круглов получили 6 лет и 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении соответственно. Они признаны виновными по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Осужденные авиадиспетчеры по делу о крушении самолета главы Total останутся под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года. Четырехместный самолет Falcon-30, который направлялся из Москвы в Париж, задел снегоуборочную машину, после чего, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Внуково-3". В результате крушения погибли четыре человека, в том числе глава нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери.

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