Принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре скандала

Они присвоили деньги благотворительного фонда

Принца Гарри и Меган Маркл заподозрили в незаконном распоряжении деньгами из благотворительного фонда. Такое обвинение выдвинули британские антимонархисты.

Как сообщает Insider, принц Уильям перевел 290 тысяч фунтов стерлингов из своей благотворительной организации в фонд герцога и герцогини Сассекских Sussex Royal.

Затем Гарри перечислил около половины этой суммы в другой фонд - Travalyst, где ему, по данным британских СМИ, принадлежит 75% акций. Вскоре благотворительный фонд Sussex Royal закрылся, а Гарри и Меган переехали в Штаты, не вернув деньги.

В свою очередь представитель принца Гарри опроверг обвинения в растрате и заявил, что подобная информация порочит честь представителя королевской семьи.

"Это клевета и оскорбления в адрес всех выдающихся организаций и личностей, с которыми он взаимодействовал", - заявил его пресс-секретарь.

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