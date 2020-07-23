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Принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре скандала

22:14
  • четверг
  • 23 июля 2020

Они присвоили деньги благотворительного фонда

Принца Гарри и Меган Маркл заподозрили в незаконном распоряжении деньгами из благотворительного фонда. Такое обвинение выдвинули британские антимонархисты. 

Как сообщает Insider, принц Уильям перевел 290 тысяч фунтов стерлингов из своей благотворительной организации в фонд герцога и герцогини Сассекских Sussex Royal.

Затем Гарри перечислил около половины этой суммы в другой фонд - Travalyst, где ему, по данным британских СМИ, принадлежит 75% акций. Вскоре благотворительный фонд Sussex Royal закрылся, а Гарри и Меган переехали в Штаты, не вернув деньги.

В свою очередь представитель принца Гарри опроверг обвинения в растрате и заявил, что подобная информация порочит честь представителя королевской семьи.

"Это клевета и оскорбления в адрес всех выдающихся организаций и личностей, с которыми он взаимодействовал", - заявил его пресс-секретарь.

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