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Россия установила мировой рекорд в космосе

22:44
  • четверг
  • 23 июля 2020

"Прогресс МС-15" успешно пристыковался к станции

Грузовой корабль "Прогресс МС-15", на борту которого находятся топливо, вода и другие важные запасы, успешно пристыковался к МКС, установив рекорд.

"Установлен очередной мировой рекорд скорости полёта на МКС - от старта с Байконура до касания корабля с МКС прошло всего 3 часа 18 минут 31 секунда!" – заявили в твитере Роскосмоса.

Корабль пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС в автоматическом режиме в 20:45 по Москве.

Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем "Прогресс МС-14" в апреле 2020 года, продолжительность его полета к станции составила 3 часа 20 минут.

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