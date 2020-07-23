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Кадыров объяснил фото с пулеметами в руках

22:47
  • четверг
  • 23 июля 2020

Глава Чечни раскрыл, кому принадлежит оружие

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал историю появления фото с двумя пулеметами, которой он пригрозил госсекретарю США Майку Помпео.

Чеченский лидер пояснил, что сделал эту фотографию во время проверки правил его хранения в оружейной комнате.

"Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

20 июля Государственный департамент США внес главу Чеченской республики Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которые якобы причастны к нарушению прав человека.

В ответ на решение Вашингтона Кадыров опубликовал в своем telegram-канале фотографию с пулеметами и оставил подпись: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"

В Кремле обратили внимание на пост главы Чечни и отметили, что граждане России имеют право хранить и носить огнестрельное оружие, если это происходит на законных основаниях.

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